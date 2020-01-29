Київ погіршив свій рейтинг на 1 позицію, і зайняв 12-місце в світі (і 3-е в Європі) серед мегаполісів, схильних до заторів на дорогах.
Дивися повний текст Київ на 3-му місці в Європі за рівнем заторів (інфографіка).
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Додано: Чет 30 січ, 2020 10:15
Київ на 3-му місці в Європі за рівнем заторів (інфографіка)
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Дивися повний текст Київ на 3-му місці в Європі за рівнем заторів (інфографіка).
Додано: Чет 30 січ, 2020 10:15
Бо нема інфраструктури (кільцева, нові мости, естакади, багаторівневі розв"язки), на неї забили і не будують нічого крім багатоквартирних будинків і то без підземних паркінгів (взагалі треба заборонити будувати будинки без паркінгів).
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