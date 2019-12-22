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В Японії презентували
безпілотний трактор (відео)

В Японії презентували безпілотний трактор (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 10:19

В Японії презентували безпілотний трактор (відео)

Пропонуємо до обговорення:
Як повідомляє New Atlas, трактор працює на електриці, живиться від літій-іонних батарей і сонячних панелей.

Дивися повний текст В Японії презентували безпілотний трактор (відео).
R2
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