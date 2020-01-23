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НСЗУ оприлюднила попередні
тарифи на медичні послуги у...

НСЗУ оприлюднила попередні тарифи на медичні послуги у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 10:41

НСЗУ оприлюднила попередні тарифи на медичні послуги у...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України опублікував для громадського обговорення проєкт постанови щодо тарифів на медичні послуги у 2020 році.

Дивися повний текст НСЗУ оприлюднила попередні тарифи на медичні послуги у 2020 році.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 10:41

Недавно что то тут читал про бесплатно родить. Оказывается что платно + на лапу взятка
p_a_l
 
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