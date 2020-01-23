Кабінет міністрів України опублікував для громадського обговорення проєкт постанови щодо тарифів на медичні послуги у 2020 році.
Дивися повний текст НСЗУ оприлюднила попередні тарифи на медичні послуги у 2020 році.
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Додано: Чет 30 січ, 2020 10:41
НСЗУ оприлюднила попередні тарифи на медичні послуги у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НСЗУ оприлюднила попередні тарифи на медичні послуги у 2020 році.
Додано: Чет 30 січ, 2020 10:41
Недавно что то тут читал про бесплатно родить. Оказывается что платно + на лапу взятка
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