Кабінет міністрів України опублікував для громадського обговорення проєкт постанови щодо тарифів на медичні послуги у 2020 році.
Дивися повний текст НСЗУ оприлюднила попередні тарифи на медичні послуги у 2020 році.
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Додано: Чет 30 січ, 2020 10:41
НСЗУ оприлюднила попередні тарифи на медичні послуги у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НСЗУ оприлюднила попередні тарифи на медичні послуги у 2020 році.
Додано: Чет 30 січ, 2020 10:41
Недавно что то тут читал про бесплатно родить. Оказывается что платно + на лапу взятка
Додано: Чет 30 січ, 2020 11:24
Тарифы напоминают оплату за трубу по газу ( непонятно за что платить, но стоимость лекарственных средств, медицинских изделий и расходных материалов - заплатить дополнительно).
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
Додано: Чет 30 січ, 2020 12:56
Re: НСЗУ оприлюднила попередні тарифи на медичні послуги у..
Это тарифы, по которым МОЗ собирается платить лечебным учреждениям за лечение людей. Общественное обсуждение неуместно потому, что общественность, например, в моём лице не компетентна проанализировать составляющие сметы, которая к тому же не представлена.
Додано: Чет 30 січ, 2020 17:22
А если у роженицы денег нет, тогда что, оставят рожать самостоятельно под роддомом, или автоматически запишут все счета в кредит под залог её недвижимости?
Додано: Чет 30 січ, 2020 17:40
Около 90% пациентов покупали медикаменты за свой счет. Государство было не в состоянии обеспечить памперсом тяжелобольного, но вдруг стало в состоянии платить такие тарифы.
Додано: Чет 30 січ, 2020 17:46
Делали операцию отцу - шунтирование. Обошлось 60 тысяч (врачам и благотворительный взнос). А тут такие тарифы, похоронить и то дороже будет.
Додано: Чет 30 січ, 2020 18:12
@26 087,72 грн до 98 533,82 грн тариф по оказанию медицинской помощи новорожденным в сложных неонатальных случаях (в зависимости от сложности оказываемой медицинской услуги).@
да я лучше убью младенца чтоб не мучился.
Тьфу-тьфу что мужа нет и не риска залететь.
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