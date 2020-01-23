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НСЗУ оприлюднила попередні
тарифи на медичні послуги у...

НСЗУ оприлюднила попередні тарифи на медичні послуги у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 10:41

НСЗУ оприлюднила попередні тарифи на медичні послуги у...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України опублікував для громадського обговорення проєкт постанови щодо тарифів на медичні послуги у 2020 році.

Дивися повний текст НСЗУ оприлюднила попередні тарифи на медичні послуги у 2020 році.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 10:41

Недавно что то тут читал про бесплатно родить. Оказывается что платно + на лапу взятка
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 11:24

Тарифы напоминают оплату за трубу по газу ( непонятно за что платить, но стоимость лекарственных средств, медицинских изделий и расходных материалов - заплатить дополнительно).
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 12:56

Re: НСЗУ оприлюднила попередні тарифи на медичні послуги у..

Это тарифы, по которым МОЗ собирается платить лечебным учреждениям за лечение людей. Общественное обсуждение неуместно потому, что общественность, например, в моём лице не компетентна проанализировать составляющие сметы, которая к тому же не представлена.
avk
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 13:30

Во во они вам и родят по новым тарифам!
tofickk
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 13:31

Борьба за прирост населения!
tofickk
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 17:22

А если у роженицы денег нет, тогда что, оставят рожать самостоятельно под роддомом, или автоматически запишут все счета в кредит под залог её недвижимости?
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 17:40

Около 90% пациентов покупали медикаменты за свой счет. Государство было не в состоянии обеспечить памперсом тяжелобольного, но вдруг стало в состоянии платить такие тарифы.
tvd4
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 17:46

Делали операцию отцу - шунтирование. Обошлось 60 тысяч (врачам и благотворительный взнос). А тут такие тарифы, похоронить и то дороже будет.
777serg87
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 18:12

@26 087,72 грн до 98 533,82 грн тариф по оказанию медицинской помощи новорожденным в сложных неонатальных случаях (в зависимости от сложности оказываемой медицинской услуги).@

да я лучше убью младенца чтоб не мучился.

Тьфу-тьфу что мужа нет и не риска залететь.
Juna
 
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