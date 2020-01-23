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НСЗУ оприлюднила попередні тарифи на медичні послуги у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 31 січ, 2020 08:15
Це плата з людей?
Чи держава буде платити лікарні ці суми?
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Sovenok
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Чет 23 січ, 2020 14:37
shapo