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Програма державного кредитування «Доступні кредити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 30 січ, 2020 10:57
Пропонуємо до обговорення:
За програмою "Доступні кредити 5-7-9%" позичальник не буде отримувати кредитні кошти на свій рахунок, відкритий в банку.
Дивися повний текст Програма державного кредитування «Доступні кредити 5-7-9»: Як стати учасником
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Додано: Чет 30 січ, 2020 10:57
ком. ставка не более 22% ..... О чем речь, о каких 5-7% ?
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