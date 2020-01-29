Про це під час брифінгу сказав міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов.
Дивися повний текст Україні потрібні 50 млрд доларів, щоб зменшити зношення фондів до 48% - Милованов.
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Додано: Чет 30 січ, 2020 11:13
Україні потрібні 50 млрд доларів, щоб зменшити зношення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україні потрібні 50 млрд доларів, щоб зменшити зношення фондів до 48% - Милованов.
Додано: Чет 30 січ, 2020 11:13
..м-дааа... "поддержку" якобы имеет (?!!), а вот денег - ..как всегда...НЕМА!!...
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