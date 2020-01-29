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Україні потрібні 50 млрд доларів,
щоб зменшити зношення...

Україні потрібні 50 млрд доларів, щоб зменшити зношення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 11:13

Україні потрібні 50 млрд доларів, щоб зменшити зношення...

Пропонуємо до обговорення:
Про це під час брифінгу сказав міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов.

Дивися повний текст Україні потрібні 50 млрд доларів, щоб зменшити зношення фондів до 48% - Милованов.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 11:13

..м-дааа... "поддержку" якобы имеет (?!!), а вот денег - ..как всегда...НЕМА!!...
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 12:04

Пан Азиров все давно подсчитал и озвучил, чтобы дойти до европейского уровня нужно 160 миллиардов.
olivera
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 12:38

До тех пор пока страной управляют личности Us person, будет розлад. Как можно платить Смелянскому 2млн гривен, при том что отделения почты на окраинах за 29лет независимости не видели ремонта, уровень Замбии, никто не верит правительству и псевдоминистрам, народ голосует ногами в сторону Европы, но польши не резиновые, всех гастеров не примут.
jyldyrym1
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