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Україні потрібні 50 млрд доларів,
щоб зменшити зношення...

Україні потрібні 50 млрд доларів, щоб зменшити зношення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 11:13

Україні потрібні 50 млрд доларів, щоб зменшити зношення...

Пропонуємо до обговорення:
Про це під час брифінгу сказав міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов.

Дивися повний текст Україні потрібні 50 млрд доларів, щоб зменшити зношення фондів до 48% - Милованов.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 11:13

..м-дааа... "поддержку" якобы имеет (?!!), а вот денег - ..как всегда...НЕМА!!...
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 12:04

Пан Азиров все давно подсчитал и озвучил, чтобы дойти до европейского уровня нужно 160 миллиардов.
olivera
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 01:59

Зе в Давосе своей речью отпугнул всех адекватных инвесторов
hazanovich_alexey
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