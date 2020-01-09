|
|
У МВС розкрили зарплату Авакова і його заступників
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 30 січ, 2020 11:17
Пропонуємо до обговорення:
Так, Авакову в грудні нарахували 85 865 гривень зарплати. З цієї суми:
Дивися повний текст У МВС розкрили зарплату Авакова і його заступників
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 93182
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 130 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 30 січ, 2020 11:17
"Материальная помощь в декабре не начислялась."
-
sena_2008atp
-
-
- Повідомлень: 1883
- З нами з: 31.05.15
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 498 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему