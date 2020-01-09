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У МВС розкрили зарплату
Авакова і його заступників

У МВС розкрили зарплату Авакова і його заступників
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 11:17

У МВС розкрили зарплату Авакова і його заступників

Пропонуємо до обговорення:
Так, Авакову в грудні нарахували 85 865 гривень зарплати. З цієї суми:

Дивися повний текст У МВС розкрили зарплату Авакова і його заступників.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 11:17

"Материальная помощь в декабре не начислялась."
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