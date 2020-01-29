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Голландські інвестори починають
будувати завод в Україні

Голландські інвестори починають будувати завод в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 11:20

Голландські інвестори починають будувати завод в Україні

Пропонуємо до обговорення:
У місті Буську Львівської області в лютому почнеться будівництво виробничого комплексу Feednova по виготовленню високопротеїнових кормових добавок та тваринних жирів.

Дивися повний текст Голландські інвестори починають будувати завод в Україні.
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220-90＝130 тонн отходов в сутки. Операция Львовский мусор
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