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Кравцову виплатять компенсацію за звільнення з Укрзалізниці
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Додано: Чет 30 січ, 2020 12:36
Пропонуємо до обговорення:
Колишній очільник Укрзалізниці Євген Кравцов повідомив, що його звільнили без можливості переведення до Міністерства інфраструктури. Це означає, що держава виплатить йому річну зарплату.
Дивися повний текст Кравцову виплатять компенсацію за звільнення з Укрзалізниці
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Додано: Чет 30 січ, 2020 12:36
в таком случае - удержать из з/п наблюдательного совета
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