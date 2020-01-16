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Кравцову виплатять компенсацію
за звільнення з Укрзалізниці

Кравцову виплатять компенсацію за звільнення з Укрзалізниці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 12:36

Кравцову виплатять компенсацію за звільнення з Укрзалізниці

Пропонуємо до обговорення:
Колишній очільник Укрзалізниці Євген Кравцов повідомив, що його звільнили без можливості переведення до Міністерства інфраструктури. Це означає, що держава виплатить йому річну зарплату.

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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 12:36

в таком случае - удержать из з/п наблюдательного совета
PV
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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