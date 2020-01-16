Кравцову виплатять компенсацію за звільнення з Укрзалізниці
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30.12.2019 Звернення голови правління АТ "Укрзалізниця" з нагоди прийдешніх свят ... Вже на початку 2020-го року, після розгляду мого звернення на засіданні Наглядової Ради щодо припинення контракту в зв’язку з переходом на роботу у публічному державному секторі, я впевнений, що залізнична родина залишиться близькою для мене. ...