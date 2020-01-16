Про це заявив міністр розвитку економіки.
Дивися повний текст Закон про працю запровадить ефективні методи трудових відносин — Милованов.
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Додано: Чет 30 січ, 2020 13:00
Закон про працю запровадить ефективні методи трудових...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Закон про працю запровадить ефективні методи трудових відносин — Милованов.
Додано: Чет 30 січ, 2020 13:00
О какой гармонизации речь, если в той же Польше переработка оплачивается вдвойне , а у нас предлагается только 20%.
Додано: Чет 30 січ, 2020 17:04
Re: Закон про працю запровадить ефективні методи трудових...
Более интересно с чего это вдруг формы труда в области IT стали не разрешёнными.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 01:57
Очередной закон-бумажка, который годится лишь для одного, ну вы поняли для чего...
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