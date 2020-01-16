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Закон про працю запровадить
ефективні методи трудових...

Закон про працю запровадить ефективні методи трудових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 13:00

Закон про працю запровадить ефективні методи трудових...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив міністр розвитку економіки.

Дивися повний текст Закон про працю запровадить ефективні методи трудових відносин — Милованов.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 13:00

О какой гармонизации речь, если в той же Польше переработка оплачивается вдвойне , а у нас предлагается только 20%.
jyldyrym1
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 17:04

Re: Закон про працю запровадить ефективні методи трудових...

Более интересно с чего это вдруг формы труда в области IT стали не разрешёнными.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 01:57

Очередной закон-бумажка, который годится лишь для одного, ну вы поняли для чего...
hazanovich_alexey
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:06

..... будут грабить.
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