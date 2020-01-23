Через різке підвищення на біржі вартості акцій Тesla збільшилася і стан Ілона Маска. За 60 хвилин він розбагатів на більш ніж два мільярди доларів.
Дивися повний текст Маск за годину розбагатів на $2,3 млрд.
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Додано: Чет 30 січ, 2020 13:03
Маск за годину розбагатів на $2,3 млрд
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Маск за годину розбагатів на $2,3 млрд.
Додано: Чет 30 січ, 2020 13:03
..смысл называть подобные цифры и их "обладателям" "меряться писками", если в реальности они никогда НЕ получат на руки и 10й части озвученных сумм, решив сменить статус "владельца" на ..просто "оч.богатого чувака"... !???
Додано: Чет 30 січ, 2020 13:53
Акции в капиталистической стране очень ликвидный актив!!! Не путайте с диким посткоммунистическим олигархатом. А за контроль над теслой можно получить и больше котировки на бирже!
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