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Маск за годину
розбагатів на $2,3 млрд

Маск за годину розбагатів на $2,3 млрд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 13:03

Маск за годину розбагатів на $2,3 млрд

Пропонуємо до обговорення:
Через різке підвищення на біржі вартості акцій Тesla збільшилася і стан Ілона Маска. За 60 хвилин він розбагатів на більш ніж два мільярди доларів.

Дивися повний текст Маск за годину розбагатів на $2,3 млрд.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 13:03

..смысл называть подобные цифры и их "обладателям" "меряться писками", если в реальности они никогда НЕ получат на руки и 10й части озвученных сумм, решив сменить статус "владельца" на ..просто "оч.богатого чувака"... !???
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 13:53

Акции в капиталистической стране очень ликвидный актив!!! Не путайте с диким посткоммунистическим олигархатом. А за контроль над теслой можно получить и больше котировки на бирже!
l4567
 
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