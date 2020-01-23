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США запровадили санкції проти
російської компанії, чиї...

США запровадили санкції проти російської компанії, чиї...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 13:56

США запровадили санкції проти російської компанії, чиї...

Пропонуємо до обговорення:
США включили до списку санкцій сім "чиновників" анексованого Росією Криму та компанію, що забезпечує залізничне сполучення між агресором і окупованих півостровом.

Дивися повний текст США запровадили санкції проти російської компанії, чиї поїзди їздять до Криму.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 13:56

..ну все, писец раша-желехнодорожникам!!.. теперь они уж никак не въедут по железке в Штаты.. ну никак!!! :)
maestro71
 
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