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У Мінекономрозвитку назвали
ТОП-5 підприємств -...

У Мінекономрозвитку назвали ТОП-5 підприємств -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 14:03

У Мінекономрозвитку назвали ТОП-5 підприємств -...

Пропонуємо до обговорення:
Милованов назвав 5 підприємств найбільших боржників по виплаті заробітних плат.

Дивися повний текст У Мінекономрозвитку назвали ТОП-5 підприємств - боржників з виплати зарплат (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 14:03

Эти предприятия уже годами не платят зп....интересно скоко они продукции произвели))) не пора уже разогнать кружок получателей зп?
l4567
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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