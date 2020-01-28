Милованов назвав 5 підприємств найбільших боржників по виплаті заробітних плат.
Дивися повний текст У Мінекономрозвитку назвали ТОП-5 підприємств - боржників з виплати зарплат (інфографіка).
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Додано: Чет 30 січ, 2020 14:03
У Мінекономрозвитку назвали ТОП-5 підприємств -...
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Дивися повний текст У Мінекономрозвитку назвали ТОП-5 підприємств - боржників з виплати зарплат (інфографіка).
Додано: Чет 30 січ, 2020 14:03
Эти предприятия уже годами не платят зп....интересно скоко они продукции произвели))) не пора уже разогнать кружок получателей зп?
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