Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 11% річних з 31 січня 2020 року.
Дивися повний текст Національний банк знизив облікову ставку.
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Додано: Чет 30 січ, 2020 15:49
Національний банк знизив облікову ставку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Національний банк знизив облікову ставку.
Додано: Чет 30 січ, 2020 15:49
Інвестувати буде не так вигідно при 11%
але цей фактор типу свідчить про надійність
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