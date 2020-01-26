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Національний банк
знизив облікову ставку

Національний банк знизив облікову ставку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 15:49

Національний банк знизив облікову ставку

Пропонуємо до обговорення:
Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 11% річних з 31 січня 2020 року.

Дивися повний текст Національний банк знизив облікову ставку.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 15:49

Інвестувати буде не так вигідно при 11%
але цей фактор типу свідчить про надійність
vitaliygoodlife
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 00:46

Быстрее бы понижали, чего тянуть одно место коту?)
Delta7
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 01:55

"поддержать устойчивый экономический рост.", -
Нацбанк, ну хватит смешить. Как может рости экономика на 3% в год, когда все предприятия закрываются,а импорт стабильно превышает экспорт последние десятилетия?
hazanovich_alexey
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