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Нацполіція з 1 лютого спростить
процедуру розгляду справ...

Нацполіція з 1 лютого спростить процедуру розгляду справ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 16:15

Нацполіція з 1 лютого спростить процедуру розгляду справ...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.

Дивися повний текст Нацполіція з 1 лютого спростить процедуру розгляду справ з ДТП.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 16:15

реформи в дії 6 років.... чому за спільної згоди учасників ДТП нема можливості приїхати в сервісний центр на протязі 3 днів, скласти схему ДТП, отримати довідку і звертатись до страхової????? НІ обов'язково потрібно чекати 4 години приїзду патрульних, для складання протоколу, а потім ще 3 місяці бігати по судам за постановою!!!! і не потрібно тут писати про європротоколи, - ми всі знаєм як воно працює і як їх приймають страхові компаніїї
bro8ker
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