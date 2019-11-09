Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.
Дивися повний текст Нацполіція з 1 лютого спростить процедуру розгляду справ з ДТП.
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Додано: Чет 30 січ, 2020 16:15
Нацполіція з 1 лютого спростить процедуру розгляду справ...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нацполіція з 1 лютого спростить процедуру розгляду справ з ДТП.
Додано: Чет 30 січ, 2020 16:15
реформи в дії 6 років.... чому за спільної згоди учасників ДТП нема можливості приїхати в сервісний центр на протязі 3 днів, скласти схему ДТП, отримати довідку і звертатись до страхової????? НІ обов'язково потрібно чекати 4 години приїзду патрульних, для складання протоколу, а потім ще 3 місяці бігати по судам за постановою!!!! і не потрібно тут писати про європротоколи, - ми всі знаєм як воно працює і як їх приймають страхові компаніїї
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