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Милованов пояснив, чому
коронавірус не вдарить по...

Милованов пояснив, чому коронавірус не вдарить по...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 16:22

Милованов пояснив, чому коронавірус не вдарить по...

Пропонуємо до обговорення:
Таку заяву зробив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов під час брифінгу.

Дивися повний текст Милованов пояснив, чому коронавірус не вдарить по економіці України.
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