Таку заяву зробив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов під час брифінгу.
Дивися повний текст Милованов пояснив, чому коронавірус не вдарить по економіці України.
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Додано: Чет 30 січ, 2020 16:22
Милованов пояснив, чому коронавірус не вдарить по...
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Дивися повний текст Милованов пояснив, чому коронавірус не вдарить по економіці України.
Додано: Чет 30 січ, 2020 16:22
..когда-то Тимошенко, будучи "премьеркой", вещала с умным "таблом", проникновенным голосом, что фин.криза 2008р также "не затронет" Украину.. угу...
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