Таку заяву зробив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов під час брифінгу.
Дивися повний текст Милованов пояснив, чому коронавірус не вдарить по економіці України.
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Додано: Чет 30 січ, 2020 16:22
Милованов пояснив, чому коронавірус не вдарить по...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Милованов пояснив, чому коронавірус не вдарить по економіці України.
Додано: Чет 30 січ, 2020 16:22
..когда-то Тимошенко, будучи "премьеркой", вещала с умным "таблом", проникновенным голосом, что фин.криза 2008р также "не затронет" Украину.. угу...
Додано: П'ят 31 січ, 2020 00:25
Да емае ! Сравните как затронул Украину кризис 1998-99 года, когда гривна с 1,8 грн многократно обвалилась до 5,5. Или 2014-15 годов - с 8 до 30. Но это все фигня, важно как в 2008 гривна обвалилась с 5 до 8, хотя там вина Тимошенко постольку поскольку - там Ющ , готовился к второй ходке и готовил своих конкурентов ... а кратные девалы до и после - так себе, ерунда. Но все равно , Тимошенко самая виноватая. Вот в 2008 кризис затронул так затронул. Неизлечимые !
Додано: П'ят 31 січ, 2020 00:32
Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 07:35
А я верю. Есть одна большая разница. При Тимошенко экономика ещё была, а теперь уже и затрагивать нечего... Перефразируя одну знаменитую пословицу: нет экономики нет проблемы...
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