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Милованов пояснив, чому
коронавірус не вдарить по...

Милованов пояснив, чому коронавірус не вдарить по...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 16:22

Милованов пояснив, чому коронавірус не вдарить по...

Пропонуємо до обговорення:
Таку заяву зробив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов під час брифінгу.

Дивися повний текст Милованов пояснив, чому коронавірус не вдарить по економіці України.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 16:22

..когда-то Тимошенко, будучи "премьеркой", вещала с умным "таблом", проникновенным голосом, что фин.криза 2008р также "не затронет" Украину.. угу...
maestro71
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 00:25

  maestro71 написав:..когда-то Тимошенко, будучи "премьеркой", вещала с умным "таблом", проникновенным голосом, что фин.криза 2008р также "не затронет" Украину.. угу...


Да емае ! Сравните как затронул Украину кризис 1998-99 года, когда гривна с 1,8 грн многократно обвалилась до 5,5. Или 2014-15 годов - с 8 до 30. Но это все фигня, важно как в 2008 гривна обвалилась с 5 до 8, хотя там вина Тимошенко постольку поскольку - там Ющ , готовился к второй ходке и готовил своих конкурентов ... а кратные девалы до и после - так себе, ерунда. Но все равно , Тимошенко самая виноватая. Вот в 2008 кризис затронул так затронул. Неизлечимые !
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 00:32

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lestat
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 07:35

  maestro71 написав:..когда-то Тимошенко, будучи "премьеркой", вещала с умным "таблом", проникновенным голосом, что фин.криза 2008р также "не затронет" Украину.. угу...

А я верю. Есть одна большая разница. При Тимошенко экономика ещё была, а теперь уже и затрагивать нечего... Перефразируя одну знаменитую пословицу: нет экономики нет проблемы...
Sam17a
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