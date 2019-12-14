Милованов пояснив, чому коронавірус не вдарить по...

Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:59

Surfer написав: maestro71 написав: ..когда-то Тимошенко, будучи "премьеркой", вещала с умным "таблом", проникновенным голосом, что фин.криза 2008р также "не затронет" Украину.. угу... ..когда-то Тимошенко, будучи "премьеркой", вещала с умным "таблом", проникновенным голосом, что фин.криза 2008р также "не затронет" Украину.. угу...



Да емае ! Сравните как затронул Украину кризис 1998-99 года, когда гривна с 1,8 грн многократно обвалилась до 5,5. Или 2014-15 годов - с 8 до 30. Но это все фигня, важно как в 2008 гривна обвалилась с 5 до 8, хотя там вина Тимошенко постольку поскольку - там Ющ , готовился к второй ходке и готовил своих конкурентов ... а кратные девалы до и после - так себе, ерунда. Но все равно , Тимошенко самая виноватая. Вот в 2008 кризис затронул так затронул. Неизлечимые ! Да емае ! Сравните как затронул Украину кризис 1998-99 года, когда гривна с 1,8 грн многократно обвалилась до 5,5. Или 2014-15 годов - с 8 до 30. Но это все фигня, важно как в 2008 гривна обвалилась с 5 до 8, хотя там вина Тимошенко постольку поскольку - там Ющ , готовился к второй ходке и готовил своих конкурентов ... а кратные девалы до и после - так себе, ерунда. Но все равно , Тимошенко самая виноватая. Вот в 2008 кризис затронул так затронул. Неизлечимые !

Фанат воровки нашелся!Суть не в том, насколько упала гривна, а в откровенном вранье Тимошенко и Милованова. А если они не врали, а реально говорили что думали, так это еще хуже - они незаслуженно занимают/занимали свои должности.Посмотри индекс акций - рынок рушится. В Китае на карантин закрывают производства, с китайцами не хотят вести переговоры, а отправки посылок из Китая рекордно низкие. И это при том, что у Китая очень серьезные проблемы с долгами.Мировая экономика сыпется, цены на сырьевые товары рушатся просто на глазах, НО это все, конечно, никак не повлияет на Украину!Кушайте "аналитику от экспердов из правительства" дальше.