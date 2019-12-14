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Милованов пояснив, чому коронавірус не вдарить по...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 30 січ, 2020 16:22
Пропонуємо до обговорення:
Таку заяву зробив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов під час брифінгу.
Дивися повний текст Милованов пояснив, чому коронавірус не вдарить по економіці України
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R2
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Додано: Чет 30 січ, 2020 16:22
..когда-то Тимошенко, будучи "премьеркой", вещала с умным "таблом", проникновенным голосом, что фин.криза 2008р также "не затронет" Украину.. угу...
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maestro71
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 00:25
maestro71 написав:
..когда-то Тимошенко, будучи "премьеркой", вещала с умным "таблом", проникновенным голосом, что фин.криза 2008р также "не затронет" Украину.. угу...
Да емае ! Сравните как затронул Украину кризис 1998-99 года, когда гривна с 1,8 грн многократно обвалилась до 5,5. Или 2014-15 годов - с 8 до 30. Но это все фигня, важно как в 2008 гривна обвалилась с 5 до 8, хотя там вина Тимошенко постольку поскольку - там Ющ , готовился к второй ходке и готовил своих конкурентов ... а кратные девалы до и после - так себе, ерунда. Но все равно , Тимошенко самая виноватая. Вот в 2008 кризис затронул так затронул. Неизлечимые !
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 00:32
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lestat
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 07:35
maestro71 написав:
..когда-то Тимошенко, будучи "премьеркой", вещала с умным "таблом", проникновенным голосом, что фин.криза 2008р также "не затронет" Украину.. угу...
А я верю. Есть одна большая разница. При Тимошенко экономика ещё была, а теперь уже и затрагивать нечего... Перефразируя одну знаменитую пословицу: нет экономики нет проблемы...
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Sam17a
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:52
Он отметил, что МВФ внимательно следит за ситуацией, о которой сообщили китайское правительство и ВОЗ, “но пока еще слишком рано оценивать экономические последствия вспышки болезни”.
так считает мвф.а наша всезнающая говорящая голова уже все оценила.
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Tabak
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 13:29
по дурній голові бий не бий......
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igorbuda52
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:59
Surfer написав: maestro71 написав:
..когда-то Тимошенко, будучи "премьеркой", вещала с умным "таблом", проникновенным голосом, что фин.криза 2008р также "не затронет" Украину.. угу...
Да емае ! Сравните как затронул Украину кризис 1998-99 года, когда гривна с 1,8 грн многократно обвалилась до 5,5. Или 2014-15 годов - с 8 до 30. Но это все фигня, важно как в 2008 гривна обвалилась с 5 до 8, хотя там вина Тимошенко постольку поскольку - там Ющ , готовился к второй ходке и готовил своих конкурентов ... а кратные девалы до и после - так себе, ерунда. Но все равно , Тимошенко самая виноватая. Вот в 2008 кризис затронул так затронул. Неизлечимые !
Фанат воровки нашелся!
Суть не в том, насколько упала гривна, а в откровенном вранье Тимошенко и Милованова. А если они не врали, а реально говорили что думали, так это еще хуже - они незаслуженно занимают/занимали свои должности.
Посмотри индекс акций - рынок рушится. В Китае на карантин закрывают производства, с китайцами не хотят вести переговоры, а отправки посылок из Китая рекордно низкие. И это при том, что у Китая очень серьезные проблемы с долгами.
Мировая экономика сыпется, цены на сырьевые товары рушатся просто на глазах, НО это все, конечно, никак не повлияет на Украину!
Кушайте "аналитику от экспердов из правительства" дальше.
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myshapiton
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Додано: Суб 01 лют, 2020 00:33
myshapiton написав: Surfer написав: maestro71 написав:
..когда-то Тимошенко, будучи "премьеркой", вещала с умным "таблом", проникновенным голосом, что фин.криза 2008р также "не затронет" Украину.. угу...
Да емае ! Сравните как затронул Украину кризис 1998-99 года, когда гривна с 1,8 грн многократно обвалилась до 5,5. Или 2014-15 годов - с 8 до 30. Но это все фигня, важно как в 2008 гривна обвалилась с 5 до 8, хотя там вина Тимошенко постольку поскольку - там Ющ , готовился к второй ходке и готовил своих конкурентов ... а кратные девалы до и после - так себе, ерунда. Но все равно , Тимошенко самая виноватая. Вот в 2008 кризис затронул так затронул. Неизлечимые !
Фанат воровки нашелся!
Суть не в том, насколько упала гривна, а в откровенном вранье Тимошенко и Милованова. А если они не врали, а реально говорили что думали, так это еще хуже - они незаслуженно занимают/занимали свои должности.
Посмотри индекс акций - рынок рушится. В Китае на карантин закрывают производства, с китайцами не хотят вести переговоры, а отправки посылок из Китая рекордно низкие. И это при том, что у Китая очень серьезные проблемы с долгами.
Мировая экономика сыпется, цены на сырьевые товары рушатся просто на глазах, НО это все, конечно, никак не повлияет на Украину!
Кушайте "аналитику от экспердов из правительства" дальше.
Так при Тимошенко и было золотое время украинской экономики с максимальным наполнением золотовалютных резервов, в отличие от остальных "вещевателей". Про "воровку" громче всех кричали по факту главные воры за всю историю Украины - Янык и Петя. Вот они ваши авторитеты ! Доллара по 10 обещанного петей нажрался ? Но во всем Тимошенко все равно виновата. Необучаемые !
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