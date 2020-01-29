Національний банк України прогнозує, що в 2020 році міжнародні резерви перевищать 29 млрд доларів США і продовжать збільшуватися.
Дивися повний текст Міжнародні резерви в 2020 році перевищать 29 млрд доларів - НБУ.
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Додано: Чет 30 січ, 2020 16:49
Міжнародні резерви в 2020 році перевищать 29 млрд...
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Дивися повний текст Міжнародні резерви в 2020 році перевищать 29 млрд доларів - НБУ.
Додано: Чет 30 січ, 2020 16:49
..международные резервы "страны-бензоколонки" только за неделю увеличились на 1 млрд "зелени", а резервы маленькой Чехии составляют порядка 130 млрд баксов.. как-то так!!
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