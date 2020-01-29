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Міжнародні резерви в 2020
році перевищать 29 млрд...

Міжнародні резерви в 2020 році перевищать 29 млрд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 16:49

Міжнародні резерви в 2020 році перевищать 29 млрд...

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України прогнозує, що в 2020 році міжнародні резерви перевищать 29 млрд доларів США і продовжать збільшуватися.

Дивися повний текст Міжнародні резерви в 2020 році перевищать 29 млрд доларів - НБУ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 16:49

..международные резервы "страны-бензоколонки" только за неделю увеличились на 1 млрд "зелени", а резервы маленькой Чехии составляют порядка 130 млрд баксов.. как-то так!!
maestro71
 
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