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Українці почали отримувати
нарахування за обслуговування...

Українці почали отримувати нарахування за обслуговування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 19:17

Українці почали отримувати нарахування за обслуговування...

Пропонуємо до обговорення:
Нарахування та сплата внесків здійснюється за кожний календарний квартал.

Дивися повний текст Українці почали отримувати нарахування за обслуговування будинкових лічильників.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 19:17

Скоро на заправке будем отдельно платить за пистолет. У жене знают как нажратся. Это должно входить в тариф и точка. Когда пишут,что стоимость газа 4000 , это без НДС, транспорта и еще чего-то задаюсь вопросом НА ХРЕНА МНЕ ЭТО НУЖНО? Когда я прихожу в магазин и покупаю хлеб меня не интересует стоимость муки, выпечки хлеба его доставка, меня интересует его ЦЕНА. Полный идиотизм. А впрочем какие правители, такое и государство
sksts
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 19:49

Надеюсь они подавятся этими деньгами.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 19:56

Ага, 3 платежки за газ, пенсионеры и ощадбанк просто счастливы :mrgreen:
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_hunter

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