Нарахування та сплата внесків здійснюється за кожний календарний квартал.
Дивися повний текст Українці почали отримувати нарахування за обслуговування будинкових лічильників.
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Додано: Чет 30 січ, 2020 19:17
Українці почали отримувати нарахування за обслуговування...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці почали отримувати нарахування за обслуговування будинкових лічильників.
Додано: Чет 30 січ, 2020 19:17
Скоро на заправке будем отдельно платить за пистолет. У жене знают как нажратся. Это должно входить в тариф и точка. Когда пишут,что стоимость газа 4000 , это без НДС, транспорта и еще чего-то задаюсь вопросом НА ХРЕНА МНЕ ЭТО НУЖНО? Когда я прихожу в магазин и покупаю хлеб меня не интересует стоимость муки, выпечки хлеба его доставка, меня интересует его ЦЕНА. Полный идиотизм. А впрочем какие правители, такое и государство
Додано: Чет 30 січ, 2020 19:56
Ага, 3 платежки за газ, пенсионеры и ощадбанк просто счастливы
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 09:12
Додано: П'ят 31 січ, 2020 10:29
Є такий старий мультик про Чіполіно. Мабуть скоро і ми будемо платити за звичайний дощ, за зливу і за зливу коли громить та блискає !
Люди не платіть взагалі ні за що ! Усі не платіть. І нічого ці собаки не зроблять!
Додано: П'ят 31 січ, 2020 10:36
Sovenok портмоне + укрсиб один клик и 5% кешбека, но то такое я ж за очереди пенсов в ощаде писал
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 11:36
Все это так это в90 кони за руки хватали уплати просили а сейчас они отложились справками и чувствуют себя спокойно Нада справка погаси долг! Вот
Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:44
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