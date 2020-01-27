Українці почали отримувати нарахування за обслуговування...

Есть такая штука как вирус Петя и подобное. Потом фиг докажешь что платил.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 13:29
Есть такая штука как вирус Петя и подобное. Потом фиг докажешь что платил.
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 14:15
p_a_l Ну так скачивай платежки, печатай и заверяй печатью и спи спокойно Раз так все плохо
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