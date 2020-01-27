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Українці почали отримувати
нарахування за обслуговування...

Українці почали отримувати нарахування за обслуговування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 13:29

  Sovenok написав:
  omb написав:Ага, 3 платежки за газ, пенсионеры и ощадбанк просто счастливы :mrgreen:

монобанк - комісія нуль, часу 15 секунд на один платіж

Есть такая штука как вирус Петя и подобное. Потом фиг докажешь что платил.
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 14:15

p_a_l Ну так скачивай платежки, печатай и заверяй печатью и спи спокойно :) Раз так все плохо :mrgreen:
http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно https://alfarefferal.page.link/sdaXpnqXqAAee5vQA +200 РЕАЛЬНЫХ ГРН за карту Альфы Есть вопросы - в личку!
omb
 
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