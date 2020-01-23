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Здешевлення кредитів: у НБУ
розповіли про початок тенденції

Здешевлення кредитів: у НБУ розповіли про початок тенденції
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 22:20

Здешевлення кредитів: у НБУ розповіли про початок тенденції

Пропонуємо до обговорення:
Про це на пресконференції заявив голова Національного банку Яків Смолій.

Дивися повний текст Здешевлення кредитів: у НБУ розповіли про початок тенденції.
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