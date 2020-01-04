ПриватБанк запускає хмарний електронний підпис з безпечним доступом до особистого ключа через мобільний застосунок у смартфоні (Smart-ID).
Дивися повний текст ПриватБанк запускає хмарний електронний підпис.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 00:34
ПриватБанк запускає хмарний електронний підпис
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ПриватБанк запускає хмарний електронний підпис.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 00:34
Давать под словами "повідомляє" вместо ссылки на новость ссылку на главную страницу банка -- это как-то не по-человечески.
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