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ПриватБанк запускає
хмарний електронний підпис

ПриватБанк запускає хмарний електронний підпис
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 00:34

ПриватБанк запускає хмарний електронний підпис

Пропонуємо до обговорення:
ПриватБанк запускає хмарний електронний підпис з безпечним доступом до особистого ключа через мобільний застосунок у смартфоні (Smart-ID).

Дивися повний текст ПриватБанк запускає хмарний електронний підпис.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 00:34

Давать под словами "повідомляє" вместо ссылки на новость ссылку на главную страницу банка -- это как-то не по-человечески.
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