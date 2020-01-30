Про це сьогодні на брифінгу сказав заступник глави НБУ Дмитро Сологуб.
Дивися повний текст НБУ відповів на звинувачення в зростанні курсу долара до 25 гривень.
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 00:44
НБУ відповів на звинувачення в зростанні курсу долара до...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ відповів на звинувачення в зростанні курсу долара до 25 гривень.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 00:44
шо за народ - гривна укрепляется - плохо , девальвирует - опять плохо - и так во всем.
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