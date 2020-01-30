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НБУ відповів на звинувачення в
зростанні курсу долара до...

НБУ відповів на звинувачення в зростанні курсу долара до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 00:44

НБУ відповів на звинувачення в зростанні курсу долара до...

Пропонуємо до обговорення:
Про це сьогодні на брифінгу сказав заступник глави НБУ Дмитро Сологуб.

Дивися повний текст НБУ відповів на звинувачення в зростанні курсу долара до 25 гривень.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 00:44

шо за народ - гривна укрепляется - плохо , девальвирует - опять плохо - и так во всем.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 10:55

Хроники валютного рынка Украины.

Валютный рынок в контексте ДС

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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