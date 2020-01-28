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Що читачі Finance.ua думають про зарплати працівників...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 31 січ, 2020 06:56
Пропонуємо до обговорення:
Вчора ми писали про заяву генерального директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського, який розповів про зарплати працівників своєї компанії.
Дивися повний текст Що читачі Finance.ua думають про зарплати працівників \"Укрпошти\"
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