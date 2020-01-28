Вчора ми писали про заяву генерального директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського, який розповів про зарплати працівників своєї компанії.
Дивися повний текст Що читачі Finance.ua думають про зарплати працівників \"Укрпошти\".
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 06:56
Що читачі Finance.ua думають про зарплати працівників...
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Дивися повний текст Що читачі Finance.ua думають про зарплати працівників \"Укрпошти\".
Додано: П'ят 31 січ, 2020 06:56
Его надо выгнать на участок сельского отделения, буквально на три дня, тогда спросить , края должна быть зарплата почтальена, погоду надо заказать стабильную, слякоть дождь, ветер.
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