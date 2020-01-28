RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Що читачі Finance.ua думають
про зарплати працівників...

Що читачі Finance.ua думають про зарплати працівників...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 06:56

Що читачі Finance.ua думають про зарплати працівників...

Пропонуємо до обговорення:
Вчора ми писали про заяву генерального директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського, який розповів про зарплати працівників своєї компанії.

Дивися повний текст Що читачі Finance.ua думають про зарплати працівників \"Укрпошти\".
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93205
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 06:56

Его надо выгнать на участок сельского отделения, буквально на три дня, тогда спросить , края должна быть зарплата почтальена, погоду надо заказать стабильную, слякоть дождь, ветер.
33513tvs
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 27.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 08:43

Коллеги не будем опускать руки.Будем надеятся что на нас обратят внимание.И на наши копеечные зарплаты.Я бы ушла с почты только никто не хочет идти на эти копейки.Вот и терпим эту несправедливость.
o270519
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 30.01.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:14

Re: Що читачі Finance.ua думають про зарплати працівників...

o270519 написав:Коллеги не будем опускать руки.Будем надеятся что на нас обратят внимание.И на наши копеечные зарплаты.Я бы ушла с почты только никто не хочет идти на эти копейки.Вот и терпим эту несправедливость.
Странная логика. Не уходите, потому что мало платят? Почему бы не свалить и пусть или сидят без сотрудников, или поднимают зарплаты? Или это такая разновидность мазохизма?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 26383
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1138 раз.
Подякували: 6211 раз.
 
Профіль
7
2
3
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Gippo, MSN [Bot] і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Дохід працівників Укрпошти зріс майже вдвічі - Смілянський 1, 2, 3
R2 » Сер 29 січ, 2020 15:56
22 1362
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 31 січ, 2020 12:46
_hunter
Що читачі Finance.ua думають про податки на Instagram і...
R2 » Чет 30 січ, 2020 08:33
1 85
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 січ, 2020 08:33
p_a_l
Чиновники отримали величезні зарплати під Новий рік... 1, 2, 3
R2 » Вів 28 січ, 2020 18:22
23 1653
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 січ, 2020 22:54
Вкладчик1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (1360)
31.01.2020 13:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.