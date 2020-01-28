Вчора ми писали про заяву генерального директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського, який розповів про зарплати працівників своєї компанії.
Дивися повний текст Що читачі Finance.ua думають про зарплати працівників \"Укрпошти\".
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 06:56
Що читачі Finance.ua думають про зарплати працівників...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Що читачі Finance.ua думають про зарплати працівників \"Укрпошти\".
Додано: П'ят 31 січ, 2020 06:56
Его надо выгнать на участок сельского отделения, буквально на три дня, тогда спросить , края должна быть зарплата почтальена, погоду надо заказать стабильную, слякоть дождь, ветер.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 08:43
Коллеги не будем опускать руки.Будем надеятся что на нас обратят внимание.И на наши копеечные зарплаты.Я бы ушла с почты только никто не хочет идти на эти копейки.Вот и терпим эту несправедливость.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:14
Re: Що читачі Finance.ua думають про зарплати працівників...
Странная логика. Не уходите, потому что мало платят? Почему бы не свалить и пусть или сидят без сотрудников, или поднимают зарплаты? Или это такая разновидность мазохизма?
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