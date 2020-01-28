Вчора ми писали про заяву генерального директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського, який розповів про зарплати працівників своєї компанії.
Дивися повний текст Що читачі Finance.ua думають про зарплати працівників \"Укрпошти\".
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 31 січ, 2020 06:56
Що читачі Finance.ua думають про зарплати працівників...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Що читачі Finance.ua думають про зарплати працівників \"Укрпошти\".
Додано: П'ят 31 січ, 2020 06:56
Его надо выгнать на участок сельского отделения, буквально на три дня, тогда спросить , края должна быть зарплата почтальена, погоду надо заказать стабильную, слякоть дождь, ветер.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 08:43
Коллеги не будем опускать руки.Будем надеятся что на нас обратят внимание.И на наши копеечные зарплаты.Я бы ушла с почты только никто не хочет идти на эти копейки.Вот и терпим эту несправедливость.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:14
Re: Що читачі Finance.ua думають про зарплати працівників...
Странная логика. Не уходите, потому что мало платят? Почему бы не свалить и пусть или сидят без сотрудников, или поднимают зарплаты? Или это такая разновидность мазохизма?
Додано: П'ят 31 січ, 2020 14:37
Не валят, потому что некуда валить. Там где нормально платят или нужны другие знания/умения или работать надо не по 8 часов в день.
А вообще, давайте пойдём от обратного. А собственно каким образом они могут заработать больше денег? Вот сколько получает работник новой почты? Я не знаю, но оператор свои 8-12к зарабатывать должен. У нас на районе одно отделение укр почты и отдно новой почты. Мне надо получить посылки по Украине в НП и зарубежные на Укрпочте. Захожу в НП, даже если есть небольшая очередь, рассасывается мгновенно. Все посылки уже оплатил через приложение, по штрих-коду в приложении меня же идентифицируют и находят какие посылки мне выдать, и минуты не проходит и оператор уже выносит охапку посылок. 3-5 минут в НП и я уже ложу посылки в багажник. В 100 метрах отделение Укрпочты, настроение уже падает... Захожу... очередь... прошу у почтальйона посылки по адресу, минут 10 она что-то ищет, чтобы сказать что по адресу посылок нет \ они ещё не разобраны \ не внесены в каталог и т.д. (нужное подчеркнуть). А потом окажется, что посылка не у почтальйона а у оператора, а туда отдельная очередь! А не дай бог там ещё растаможка!! Короче, если я вложился в 30 имнут - мне повезло! И когда я забираю с УкрПочты такое же количество посылок как с НП тратя на это в 5-10 раз больше времени, то я не понимаю, почему работники УкрПочты должны получать такую же ЗП, как работники НП? Я нив коем случае не хочу сказать, что работники УкрПочты плохие, просто всё организовано так, что производительность труда - печальная, а отсюда и зарплаты мизерные.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 14:42
Re: Що читачі Finance.ua думають про зарплати працівників...
могут же люди, а чего добились читачи?
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: П'ят 31 січ, 2020 14:43
назло бабушке отморожу уши))
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
|