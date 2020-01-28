Що читачі Finance.ua думають про зарплати працівників...

Додано: П'ят 31 січ, 2020 14:37

Странная логика. Не уходите, потому что мало платят? Почему бы не свалить и пусть или сидят без сотрудников, или поднимают зарплаты? Или это такая разновидность мазохизма?

Не валят, потому что некуда валить. Там где нормально платят или нужны другие знания/умения или работать надо не по 8 часов в день.А вообще, давайте пойдём от обратного. А собственно каким образом они могут заработать больше денег? Вот сколько получает работник новой почты? Я не знаю, но оператор свои 8-12к зарабатывать должен. У нас на районе одно отделение укр почты и отдно новой почты. Мне надо получить посылки по Украине в НП и зарубежные на Укрпочте. Захожу в НП, даже если есть небольшая очередь, рассасывается мгновенно. Все посылки уже оплатил через приложение, по штрих-коду в приложении меня же идентифицируют и находят какие посылки мне выдать, и минуты не проходит и оператор уже выносит охапку посылок. 3-5 минут в НП и я уже ложу посылки в багажник. В 100 метрах отделение Укрпочты, настроение уже падает... Захожу... очередь... прошу у почтальйона посылки по адресу, минут 10 она что-то ищет, чтобы сказать что по адресу посылок нет \ они ещё не разобраны \ не внесены в каталог и т.д. (нужное подчеркнуть). А потом окажется, что посылка не у почтальйона а у оператора, а туда отдельная очередь! А не дай бог там ещё растаможка!! Короче, если я вложился в 30 имнут - мне повезло! И когда я забираю с УкрПочты такое же количество посылок как с НП тратя на это в 5-10 раз больше времени, то я не понимаю, почему работники УкрПочты должны получать такую же ЗП, как работники НП? Я нив коем случае не хочу сказать, что работники УкрПочты плохие, просто всё организовано так, что производительность труда - печальная, а отсюда и зарплаты мизерные.