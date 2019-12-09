Про це сказав глава правління Нацбанку Я.Смолій.
Дивися повний текст НБУ готовий викупити у \"Нафтогазу\" \"газпромівський\" штраф у $2,4 млрд.
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 09:16
НБУ готовий викупити у "Нафтогазу" "газпромівський"...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ готовий викупити у \"Нафтогазу\" \"газпромівський\" штраф у $2,4 млрд.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 09:16
НБУ боится, что из-за сброса Нафтогазом валюты гривна опять укрепится?
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