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НБУ готовий викупити у
"Нафтогазу" "газпромівський"...

НБУ готовий викупити у "Нафтогазу" "газпромівський"...
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 09:16

НБУ готовий викупити у "Нафтогазу" "газпромівський"...

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказав глава правління Нацбанку Я.Смолій.

Дивися повний текст НБУ готовий викупити у \"Нафтогазу\" \"газпромівський\" штраф у $2,4 млрд.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 09:16

НБУ боится, что из-за сброса Нафтогазом валюты гривна опять укрепится?
N0mad
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 11:08

Ну да, у нас же рыночный курс))
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:06

Ну как так можно? На брифинге, сразу, после того как половина уже поверила, что к нам рынок? Стареет Яков!
astatempo
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:46

  N0mad написав:НБУ боится, что из-за сброса Нафтогазом валюты гривна опять укрепится?

боится что 30 будет...
между прочим Украине газ нужно будет покупать за валюту.
wotsergeyd
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