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Банківські рахунки українців
під загрозою: нова...

Банківські рахунки українців під загрозою: нова...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 09:28

Банківські рахунки українців під загрозою: нова...

Пропонуємо до обговорення:
Останнім часом шахраї все частіше підробляють сторінки інтернет-банкінгів великих банків і крадуть гроші з рахунків своїх жертв.

Дивися повний текст Банківські рахунки українців під загрозою: нова шахрайська схема.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 09:28

Та з нашими слідчими шахраї можуть взагалі не заморочуватися. Тупо відразу банк розводити. Їх все одно ніхто не знайде.
jeugen
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