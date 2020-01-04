Останнім часом шахраї все частіше підробляють сторінки інтернет-банкінгів великих банків і крадуть гроші з рахунків своїх жертв.
Дивися повний текст Банківські рахунки українців під загрозою: нова шахрайська схема.
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 09:28
Банківські рахунки українців під загрозою: нова...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Банківські рахунки українців під загрозою: нова шахрайська схема.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 09:28
Та з нашими слідчими шахраї можуть взагалі не заморочуватися. Тупо відразу банк розводити. Їх все одно ніхто не знайде.
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