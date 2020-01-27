Національний банк України очікує, що через зростання рівня доходів українців попит на роботу за кордоном буде падати.
Дивися повний текст У Нацбанку вважають, що українці будуть менше їздити на заробітки.
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 09:40
У Нацбанку вважають, що українці будуть менше їздити на...
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Дивися повний текст У Нацбанку вважають, що українці будуть менше їздити на заробітки.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 09:47
"«Достаточно высокие темпы роста реальных доходов населения".
Без комментариев.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 09:57
..с учетом роста мин. зп в той же Польше и резких скачках гривны к долл - вряд ли "сподиванням" експерДов НБУ суждено быть так скоро, как им привиделось....
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