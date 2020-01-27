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У Нацбанку вважають, що українці
будуть менше їздити на...

У Нацбанку вважають, що українці будуть менше їздити на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 09:40

У Нацбанку вважають, що українці будуть менше їздити на...

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України очікує, що через зростання рівня доходів українців попит на роботу за кордоном буде падати.

Дивися повний текст У Нацбанку вважають, що українці будуть менше їздити на заробітки.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 09:40

Ещё лет 10-15 подождать......................
mapamapa
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 09:47

"«Достаточно высокие темпы роста реальных доходов населения".
Без комментариев.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 09:57

..с учетом роста мин. зп в той же Польше и резких скачках гривны к долл - вряд ли "сподиванням" експерДов НБУ суждено быть так скоро, как им привиделось....
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 13:31

українці просто втікатимуть з країни без належних систем освіти, медицини, правопорядку і т.д.
igorbuda52
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 14:14

Re: У Нацбанку вважають, що українці будуть менше їздити на.

Нехватка рабсили загрожує Державі недоотриманням прибутків. Тому негайно потрібно приймати міри:
1.Прискорена іміграція рабсили зі східних держав, Латинської Америки і Африки
2.Негласне припинення міграції з України, і підписання міждержавних договорів про оплату за найнятих українців
3.Загальне переселення сільського населення, молодше 63 років, у міста (це також збільшить ліквіднісь і вартість сільгоспземель)
4.Іміграція та гарантоване працевлаштування на керівні державні посади громадян Ізраїлю.
Ці міри сприятимуть спасінню і процвітанню нашої демократії
awant
 
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