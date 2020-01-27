Національний банк України очікує, що через зростання рівня доходів українців попит на роботу за кордоном буде падати.
Дивися повний текст У Нацбанку вважають, що українці будуть менше їздити на заробітки.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 31 січ, 2020 09:40
У Нацбанку вважають, що українці будуть менше їздити на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Нацбанку вважають, що українці будуть менше їздити на заробітки.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 09:47
"«Достаточно высокие темпы роста реальных доходов населения".
Без комментариев.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 09:57
..с учетом роста мин. зп в той же Польше и резких скачках гривны к долл - вряд ли "сподиванням" експерДов НБУ суждено быть так скоро, как им привиделось....
Додано: П'ят 31 січ, 2020 13:31
українці просто втікатимуть з країни без належних систем освіти, медицини, правопорядку і т.д.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 14:14
Re: У Нацбанку вважають, що українці будуть менше їздити на.
Нехватка рабсили загрожує Державі недоотриманням прибутків. Тому негайно потрібно приймати міри:
1.Прискорена іміграція рабсили зі східних держав, Латинської Америки і Африки
2.Негласне припинення міграції з України, і підписання міждержавних договорів про оплату за найнятих українців
3.Загальне переселення сільського населення, молодше 63 років, у міста (це також збільшить ліквіднісь і вартість сільгоспземель)
4.Іміграція та гарантоване працевлаштування на керівні державні посади громадян Ізраїлю.
Ці міри сприятимуть спасінню і процвітанню нашої демократії
Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:44
awant
Під столом. Дуже смішно.
Доречі про вишідців Ізраєлю - нещодавно по Києву помітив, що там де збільшена їх концентрація, там будинки, дороги й комунікації в найгіршому стані.
Після цього я зрозумів, чому наша державність в такому стані.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:10
Забавно.
Как это вы определили где в Киеве наибольшая концентрация граждан Израиля и где они концентрируются?
Неужели на Троещине и Старой Дарнице?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: П'ят 31 січ, 2020 18:02
Те, у кого были желание и возможность уехать, уже, в большинстве, уехали
Остались те, у кого есть объективные причины не ехать (например, из-за семьи), те, кого такая жизнь устраивает или пугает меньше, чем переезд, и те, кому лень задницу поднять
Если кратко - то, на мой взгляд, массовой миграции не будет
Зараз переглядають цей форум: torchenuksergiy і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|