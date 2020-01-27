|
|
У Нацбанку вважають, що українці будуть менше їздити на...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 31 січ, 2020 19:09
Сравнить коммунальные платежи по отношению к зар.плате Украина - Польша : мин . около 5000 грн в Украине - отдать за однокомн. около 2000 грн коммун. платеж за месяц;
мин. 2100 злотых в Польше - отдать 300 злотых коммун. платеж за месяц .
У нас отдай половину мин. з/п за коммун.;
В Польше седьмую часть от мин. з/п.
Кому лапшу на уши вешают !
-
olgakosuk
-
-
- Повідомлень: 24
- З нами з: 02.03.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему